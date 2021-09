Succede tutto nella ripresa: pareggio tra Bologna e Genoa al Dall’Ara (Di martedì 21 settembre 2021) Il Genoa riesce a strappare un buon punto a Bologna, riuscendo a pareggiare 2-2 conto la squadra di Mihajlovic. Da pochi istanti è terminata la gara tra Bologna e Genoa con il risutalto di 2-2. Gara bloccata nel primo tempo, ma che nella ripresa vede ben quattro gol segnati. I primi minuti della gara sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 settembre 2021) Ilriesce a strappare un buon punto a, riuscendo a pareggiare 2-2 conto la squadra di Mihajlovic. Da pochi istanti è terminata la gara tracon il risutalto di 2-2. Gara bloccata nel primo tempo, ma chevede ben quattro gol segnati. I primi minuti della gara sono Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

In Parma-Cremonese succede di tutto, Fagioli fa gol a Buffon: “Per rispetto non doveva esultare” Sport Fanpage Sorpassi e rigori, al Dall’Ara è pari e patta tra Bologna e Genoa Al primo tempo avaro di gol ha fatto da contraltare una ripresa scoppiettante e ricca di emozioni, ma alla fine Bologna e Genoa si devono accontentare del pari. Al Dall'Ara finisce 2-2: al vantaggio d ...

Serie A, il Genoa riprende due volte il Bologna: al Dall'Ara è 2-2 Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con il pareggio per 2-2 tra Bologna e Genoa. Al Dall'Ara succede tutto nella ripresa: Hickey porta in vantaggio gli uomini di Mihajlovic al 49' con un sini ...

