Spezia-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 21 settembre 2021) La Juventus, dopo il brutto esordio stagionale, vuole provare a ritrovare il sorriso contro lo Spezia nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 21 settembre alle ore 13:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

