Netflix fa impallidire Lino Banfi con Sex Education

Leggi su tvzoom

(Di martedì 21 settembre 2021) Quei poster allusivi di SexLibero, pagina 33, di Enrico Paoli. Magari, distratti come siamo, non ce ne saremmo nemmeno accorti. O, magari, avremmo buttato lì solo un «ma va là» d’ordinanza, se non un’esclamazione di circostanza, fra noi e se stessi. Ma niente indignazione, figuriamoci stupore in nome del pudore. In fondo c’è davvero da meravigliarsi per i manifesti piazzati da, un po’ in tutta la città, per lanciare la terza stagione di Sex, la fortunata serie che racconta le avventure di Otis, uno studente che pian piano si trasforma in una sorta di sessuologo della sua scuola? Davvero sono così disdicevoli? E un po’ come con il «porca puttena» di, dai. Il mondo, con il Cristo di Carlo Levi, non è più fermo a Eboli. Certo, le femministe di una volta (magari ...