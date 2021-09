“Milan per tutti”, allo stadio anche tifosi con disabilità (Di martedì 21 settembre 2021) Il Milan ha annunciato i rinnovi delle partnership insieme alla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e all’Ente Nazionale Sordi, con l’obiettivo di continuare a costruire un Club sempre più inclusivo, aperto e capace di rispondere alle esigenze e alle aspettative di tutti. gm/gtr/csa su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) Ilha annunciato i rinnovi delle partnership insieme alla Fondazione Istituto dei Ciechi dio Onlus, all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e all’Ente Nazionale Sordi, con l’obiettivo di continuare a costruire un Club sempre più inclusivo, aperto e capace di rispondere alle esigenze e alle aspettative di. gm/gtr/csa su Il Corriere della Città.

Advertising

AntoVitiello : in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel pre-partita di Juventus-Milan, il Club rossone… - AntoVitiello : #Maldini su #Locatelli: 'Sono arrivato nella settimana della sua cessione al Sassuolo. Gli abbiamo chiesto di riman… - OptaPaolo : 3 - Ante #Rebic è il primo giocatore del #Milan a segnare per tre presenze di fila contro la #Juventus in Serie A n… - aicardi_jorge : RT @86_longo: ?? #Milan, possibile turno di riposo per #Kessie con il #Venezia: #Bennacer al fianco di #Tonali - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? -