LIVE Croazia-Italia 0-5 calcio femminile in DIRETTA: vincono le azzurre con una goleada. Pagelle e highlights (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93? Finisce la partita, Croazia-Italia femminile 0-5. 91? La rete è avvenuta su rigore da parte di Cernoia, per una partita che si avvia finalmente alla sua conclusione. 90? Cernoiaaaaaaaaaaa allo scadere mette la quinta firma della partita, Croazia-Italia 0-5. Goooooooooooool Italiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 80? Esce Lubina ed entra Spajic nella Croazia. 73? Entra Francesca Durante il secondo portiere, fuori Giacinti nell’Italia. 71? Espulsa Laura Giuliani 20.05 Finalmente si dovrebbe riprendere a giocare! 19.30 Ancora problemi tecnici. 19.15 Possibile ripresa tra quindici minuti, le giocatrici al buio provano a riscaldarsi. 18.58 Stop di 20/30 minuti per tentare di risolvere il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Finisce la partita,0-5. 91? La rete è avvenuta su rigore da parte di Cernoia, per una partita che si avvia finalmente alla sua conclusione. 90? Cernoiaaaaaaaaaaa allo scadere mette la quinta firma della partita,0-5. Gooooooooooooolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 80? Esce Lubina ed entra Spajic nella. 73? Entra Francesca Durante il secondo portiere, fuori Giacinti nell’. 71? Espulsa Laura Giuliani 20.05 Finalmente si dovrebbe riprendere a giocare! 19.30 Ancora problemi tecnici. 19.15 Possibile ripresa tra quindici minuti, le giocatrici al buio provano a riscaldarsi. 18.58 Stop di 20/30 minuti per tentare di risolvere il ...

Advertising

gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-5 LIVE: pokerissimo di Cernoia dal dischetto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - SimonuandaMaria : @RaiSport fate pena!!!! Continuava il live di Italia Croazia e voi riproponete replica dll finale di pallavolo...iv… - zazoomblog : LIVE Croazia-Italia 0-4 calcio femminile in DIRETTA: si riprende a giocare! - #Croazia-Italia #calcio #femminile - gilnar76 : Croazia Italia femminile 0-4 LIVE: partita sospesa per guasto all’illuminazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - zazoomblog : LIVE Croazia-Italia 0-4 calcio femminile in DIRETTA: doppietta di Giacinti! - #Croazia-Italia #calcio #femminile… -