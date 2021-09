Inter, che carattere: si trasforma nel secondo tempo e ribalta la Fiorentina (Di martedì 21 settembre 2021) Tante emozioni al Franchi nella sfida, anticipo della quinta giornata di serie A tra Fiorentina ed Inter che vede trionfare gli ospiti Nell’anticipo della quinta giornata di campionato l’Inter espugna Firenze vincendo in rimonta in una gara ricca di emozioni che termina con il risultato di 3 a 1 . La viola parte forte con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 settembre 2021) Tante emozioni al Franchi nella sfida, anticipo della quinta giornata di serie A traedche vede trionfare gli ospiti Nell’anticipo della quinta giornata di campionato l’espugna Firenze vincendo in rimonta in una gara ricca di emozioni che termina con il risultato di 3 a 1 . La viola parte forte con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

