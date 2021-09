Halo Infinite: si svolgeranno due multiplayer test consecutivi nei prossimi giorni (Di martedì 21 settembre 2021) L’uscita ufficiale di Halo Infinite si avvicina inesorabile: nell’attesa, come confermato dall’ultimo Inside Infinite, sono stati confermati per i prossimi giorni due multiplayer test che si svolgeranno consecutivamente. Vediamo insieme di seguito i dettagli! La release ufficiale di Halo Infinite si sta sempre di più avvicinando, mettendo i fan della saga in uno stato di hype sempre maggiore. Di conseguenza, le notizie riguardanti il nuovo titolo di 343 Industries sono state diverse, a partire dalla sua presenza alla Gamescom 2021, svoltasi durante lo scorso agosto. Oltre a tutte queste informazioni, è arrivata, grazie all’ultimo Inside Infinite (l’appuntamento mensile con tutti gli aggiornamenti su ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 settembre 2021) L’uscita ufficiale disi avvicina inesorabile: nell’attesa, come confermato dall’ultimo Inside, sono stati confermati per idueche siconsecutivamente. Vediamo insieme di seguito i dettagli! La release ufficiale disi sta sempre di più avvicinando, mettendo i fan della saga in uno stato di hype sempre maggiore. Di conseguenza, le notizie riguardanti il nuovo titolo di 343 Industries sono state diverse, a partire dalla sua presenza alla Gamescom 2021, svoltasi durante lo scorso agosto. Oltre a tutte queste informazioni, è arrivata, grazie all’ultimo Inside(l’appuntamento mensile con tutti gli aggiornamenti su ...

