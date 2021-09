Godiamoci Koulibaly in versione Ruud Krol E Anguissa che sa fare tutto

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 settembre 2021) FALLI DA DIETRO – 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 È presto. È ancora troppo presto. Nessuno però mi vieta un calice di Vedova fresca di frigo. Mentre scorro i messaggi di tanti amici molti dei quali non azzurri di cuore. Mi aiuto con le illusioni. Osi, l’Imperatore nero, tutti gli altri sfregano il testone lucido di Brillantina con giocate esaltanti. E quello s’infiamma come un cerino di zolfo acceso alla capocchia. In vetta! Per quanto tempo? Tre giorni magari. Magari fin quando l’Impomatato non sbotterà con qualche uscita delle sue. Magari fino a gennaio quando la Coppa d’Africa ci porterà via la colonna vertebrale nera. Per ora va bene così.l’Imperatore Nero sempre più in. E l’Odalisco Andaluso che Brillantina sta trasformando in sontuoso regista. E Zambo che sa...