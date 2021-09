Genshin Impact, ecco il cosplay di Lumine firmato Shirogane-sama – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Shirogane-sama ha realizzato un nuovo cosplay dedicato a Lumine, la protagonista di Genshin Impact, e anche stavolta si tratta di un gran bel lavoro.. Shirogane-sama è tornata a vestire i panni di Lumine, la protagonista di Genshin Impact, nell’ambito di un cosplay anche stavolta straordinariamente curato e bello da vedere. La modella russa ci tiene particolarmente alla bontà delle sue interpretazioni, come dimostrano i recenti cosplay dedicati ad Asuka da Neon Genesis Evangelion, Seraphine da League of Legends, Tifa da Final Fantasy 7 Remake e Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt. Nella foto Shirogane, mani sui fianchi e un … Notizie giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021)ha realizzato un nuovodedicato a, la protagonista di, e anche stavolta si tratta di un gran bel lavoro..è tornata a vestire i panni di, la protagonista di, nell’ambito di unanche stavolta straordinariamente curato e bello da vedere. La modella russa ci tiene particolarmente alla bontà delle sue interpretazioni, come dimostrano i recentidedicati ad Asuka da Neon Genesis Evangelion, Seraphine da League of Legends, Tifa da Final Fantasy 7 Remake e Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt. Nella foto, mani sui fianchi e un … Notizie giochiRead ...

