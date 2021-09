Fiorentina-Inter, Inzaghi: “Possiamo crescere ancora, ma vittoria importante” (Di martedì 21 settembre 2021) Simone Inzaghi nel post partita di Fiorentina-Inter, match della quinta giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match vinto per 3 a 1 contro la Fiorentina, e valevole per la quinta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Franchi’ ai microfoni di DAZN. L’Inter a Inzaghi sta portando un po’ di mentalità vincente, al di là di quello che porta lei? “Sono arrivato in un gruppo vincente, fortunatamente avevo vinto anche io qualcosa. Ci siamo trovati, stiamo crescendo. Abbiamo fatto un grande avvio di stagione ma Possiamo ancora crescere. Nei primi 30 minuti abbiamo sofferto un’ottima Fiorentina, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Simonenel post partita di, match della quinta giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 3 a 1 contro la, e valevole per la quinta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Franchi’ ai microfoni di DAZN. L’sta portando un po’ di mentalità vincente, al di là di quello che porta lei? “Sono arrivato in un gruppo vincente, fortunatamente avevo vinto anche io qualcosa. Ci siamo trovati, stiamo crescendo. Abbiamo fatto un grande avvio di stagione ma. Nei primi 30 minuti abbiamo sofferto un’ottima, ...

