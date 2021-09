Covid, altri 3.377 contagi e 67 morti: il tasso di positività è all’1%. Sospesi 767 medici No vax (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 3.377 i contagi da coronavirus in Italia oggi, secondo numeri e dati Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 67 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 330.275 tamponi, l’indice di positività è all’1%. Covid, in calo i ricoverati in terapia intensiva In calo (-45) i ricoverati con sintomi rispetto a ieri e anche i ricoverati in terapia intensiva (-7). In totale i ricoverati sono 3.937, quelli in terapia intensiva sono 516 con 38 ingressi del giorno. La Sicilia resta la prima regione in Italia per contagi giornalieri. LEGGI ANCHE Referendum no Green pass, la promotrice: «Basta con la discriminazione. Ci contrastano i no vax» L'affondo di Luca Ricolfi: «L'immunità di gregge è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 3.377 ida coronavirus in Italia oggi, secondo numeri e datinel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Da ieri, registrati67. I nuovi casi sono stati individuati su 330.275 tamponi, l’indice di, in calo i ricoverati in terapia intensiva In calo (-45) i ricoverati con sintomi rispetto a ieri e anche i ricoverati in terapia intensiva (-7). In totale i ricoverati sono 3.937, quelli in terapia intensiva sono 516 con 38 ingressi del giorno. La Sicilia resta la prima regione in Italia pergiornalieri. LEGGI ANCHE Referendum no Green pass, la promotrice: «Basta con la discriminazione. Ci contrastano i no vax» L'affondo di Luca Ricolfi: «L'immunità di gregge è ...

Advertising

sebmes : “”Le aziende controlleranno i lavoratori!” avverte “da sinistra” il prof. Barbero. È vero: controlleranno che chi… - caterinabalivo : Dire addio a 27 anni. Ti ricordiamo durante la pandemia, hai lottato per far sì che lo Stato non mettesse da parte… - SecolodItalia1 : Covid, altri 3.377 contagi e 67 morti: il tasso di positività è all’1%. Sospesi 767 medici No vax… - AngeloDipa_ : RT @ScaltritiLab: Il metodo Di Bella e le cure domiciliari Covid si assomigliano molto. In entrambi i casi persone ciniche e mediocri sfrut… - Pier_Pag : @Agenzia_Ansa Chissenefrega.... A chi interessa..? In altri momenti questi rincari non sarebbero passati sotto tra… -