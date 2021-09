Complotti, no vax e pallone: viaggio nella radio che ha creato Michetti (Di martedì 21 settembre 2021) nella fortunata serie Suburra trasmessa da Netflix a un certo punto compare Adriano Latelli. È uno speaker radiofonico, ha un passato opaco e melmoso, parla di sport - ovvero della Roma, perché, Lazio a parte, per la radiofonia romana lo sport è la “Magica” - per spingersi poi nella politica, un populismo prima che il populismo diventasse termine d’uso comune nel dibattito pubblico, quando la radio assorbiva la funzione dei social, dirette e microfoni aperti, tendenze destrorse malcelate se non ostentate. Un personaggio liberamente ispirato a Mario Corsi, per tutta Roma “Marione”, un lontano passato nei Nuclei armati rivoluzionari, una seconda vita da star del panorama delle radio della Capitale. A torto o a ragione, per anni il vivace e complicato mondo della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021)fortunata serie Suburra trasmessa da Netflix a un certo punto compare Adriano Latelli. È uno speakerfonico, ha un passato opaco e melmoso, parla di sport - ovvero della Roma, perché, Lazio a parte, per lafonia romana lo sport è la “Magica” - per spingersi poipolitica, un populismo prima che il populismo diventasse termine d’uso comune nel dibattito pubblico, quando laassorbiva la funzione dei social, dirette e microfoni aperti, tendenze destrorse malcelate se non ostentate. Un personaggio liberamente ispirato a Mario Corsi, per tutta Roma “Marione”, un lontano passato nei Nuclei armati rivoluzionari, una seconda vita da star del panorama delledella Capitale. A torto o a ragione, per anni il vivace e complicato mondo della ...

PagellaPolitica : Un disco rotto suona in tutta Europa: i vaccini e i tamponi non funzionano, le mascherine fanno male, ci sono medic… - PietroSalvatori : Complotti, no vax e pallone: viaggio nella radio che ha creato Michetti Radio Radio da talk sul calcio oltre il Gr… - _bufale_ : Complotti, no vax e pallone: viaggio nella radio che ha creato Michetti - HuffPostItalia : Complotti, no vax e pallone: viaggio nella radio che ha creato Michetti - FrancescaBisca7 : @Tommyx0x0x @Corriere Mamma mia! secondo te per sapere le cose basta guardare la tv o leggere qualcosa…. Se ti rife… -