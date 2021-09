Arrestato candidato Sindaco a Trieste Ugo Rossi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il candidato Sindaco di Trieste del Movimento 3V, Ugo Rossi, è stato Arrestato per oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni aggravate, dopo i disordini registrati questa mattina all’esterno di un ufficio postale. Al termine delle formalità di rito in caserma, Rossi ha accusato un malore ed è stato portato all’ospedale di Cattinara. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Rossi è stato fatto salire su un’auto dei Carabinieri e portato in caserma.A quanto si apprende due militari dell’Arma sarebbero rimasti contusi nel parapiglia. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il candidato racconta in diretta gli attimi antecedenti i ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildidel Movimento 3V, Ugo, è statoper oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni aggravate, dopo i disordini registrati questa mattina all’esterno di un ufficio postale. Al termine delle formalità di rito in caserma,ha accusato un malore ed è stato portato all’ospedale di Cattinara. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.è stato fatto salire su un’auto dei Carabinieri e portato in caserma.A quanto si apprende due militari dell’Arma sarebbero rimasti contusi nel parapiglia. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, ilracconta in diretta gli attimi antecedenti i ...

