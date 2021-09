Tundra MY 2022 | il pick up Toyota è tutto nuovo

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dici auto statunitense e pensi alup. I mezzi con il cassone sono uno status symbol dell’automobilismo americano, e le case di successo ne hanno almeno uno in gamma. Per il, laha deciso di aggiornare il suo, per tenere il passo della concorrenza di RAM, Chevrolet Silverado e Ford F150.

Toyota Tundra 2022 è un pick - up unico nel suo genere. Una terza generazione che ha stupito per la sua affidabilità, in America il robusto veicolo giapponese è un must per chi cerca un mezzo resistente e ... Negli Stati Uniti Toyota ha presentato ufficialmente la nuova Tundra, terza generazione del pick-up della Casa giapponese lanciato per la prima volta nel 1999, che assume i tratti di un veicolo totalm ...