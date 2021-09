Spagna, l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja nelle Canarie (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono state evacuate migliaia di persone dalle loro case di La Palma, isola delle Canarie dove è in corso un'eruzione vulcanica del Cumbre Vieja. . Leggi su leggo (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono state evacuate migliaia di persone dalle loro case di La Palma, isola delledove è in corso un'vulcanica del. .

Advertising

Adnkronos : #Spagna, eruzione vulcano a #LaPalma nelle Canarie. - SkyTG24 : Spagna: erutta vulcano sull’isola di La Palma, alle Canarie. Migliaia di evacuati. FOTO - Radio1Rai : ?? #Spagna Paura alle Canarie per l'eruzione del #vulcano sull'isola di La Palma. L'esplosione è avvenuta in una zon… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: ?? #Spagna Paura alle Canarie per l'eruzione del #vulcano sull'isola di La Palma. L'esplosione è avvenuta in una zona conosci… - elizabethmaci : RT @Giulio_Firenze: Spagna, l'eruzione del vulcano a La Palma: lava e pioggia di lapilli. Non succedeva dal 1971 @mondoterremoti https://t.… -