Sampdoria | Augello |  «Juve | che sorpresa! Non merito la Nazionale»

(Di lunedì 20 settembre 2021) Presente ai Giacinto Facchetti Awards, Tommasoha parlato della sua stagione: le parole del difensore dellaPresente ai Giacinto Facchetti Awards, Tommasoha commentato l’inizio di stagione. Ecco le parole del difensore dellaraccolte da Tmw. EMPOLI – «La vittoria contro l’Empoli? Ci volevano questi tre punti dopo un paio di pareggi. Abbiamo giocato finora contro squadre fortissime, queste settimana abbiamo davanti altri due top club (Napoli e, ndr). Era essenziale ottenere tre punti che ci danno tranquillità in classifica». SOPRA LANTUS – «Sicuramente non ci aspettavamo un inizio così da parte della, ma farà comunque un campionato di vertice come ha sempre fatto». OBIETTIVI – «L’obiettivo l’anno scorso ...

Allenatore : Andreazzoli(4 - 4 - 2) : Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Yoshida 6.5, Colley 6.5 (37 st Chabot s.v.),6; Candreva 7.5, Adrien Silva 6 (24 st Ekdal 6), Thorsby 6.5 (18 ...Tanto è vero che l'avvio di stagione die Bereszysnki è stato forse il migliore da quando ... Con Empoli -il rischio c'era. Eppure, anche sullo 0 - 3, a risultato congelato e a ...La Sampdoria di D'Aversa convince per il bel gioco, ma la rivoluzione c'è stat anche in difesa. E Yoshida-Colley coppia come poche in A.Presente ai Giacinto Facchetti Awards, il terzino della Sampdoria, Tommaso Augello ha parlato di diversi temi legati ai blucerchiati. Ecco alcune dichiarazioni ...