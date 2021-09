“Next”: stasera in Tv il soprannaturale si scontra con la brutalità del futuro (Di lunedì 20 settembre 2021) Quante volte è capitato di dire: “se solo lo avessi saputo in anticipo, le cose sarebbero andate diversamente“. E’ possibile prevedere il futuro o è una qualità che trascende l’esistenza umana? Questa sera “Next” racconta la storia di un uomo dalle capacità predittore, coniugando il genere fantascientifico all’azione del thriller e istillando nello spettatore una riflessione sul tempo e sulla sua importanza. Il film del 2007 diretto dal regista neozelandese Lee Tamahori è tratto liberamente dal racconto “The Golden Man“, scritto nel 1954 da Philip K. Dick. 96 minuti colmi di spettacolarità, in cui a trionfare non è semplicemente l’autorevolezza dei suoni e dalle immagini, ma il messaggio di sottofondo che ne riecheggia. Si pensa spesso al futuro e ci si confronta con l’unica certezza che si ha, ovvero la morte. L’uomo si muove in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Quante volte è capitato di dire: “se solo lo avessi saputo in anticipo, le cose sarebbero andate diversamente“. E’ possibile prevedere ilo è una qualità che trascende l’esistenza umana? Questa sera “” racconta la storia di un uomo dalle capacità predittore, coniugando il genere fantascientifico all’azione del thriller e istillando nello spettatore una riflessione sul tempo e sulla sua importanza. Il film del 2007 diretto dal regista neozelandese Lee Tamahori è tratto liberamente dal racconto “The Golden Man“, scritto nel 1954 da Philip K. Dick. 96 minuti colmi di spettacolarità, in cui a trionfare non è semplicemente l’autorevolezza dei suoni e dalle immagini, ma il messaggio di sottofondo che ne riecheggia. Si pensa spesso ale ci si confronta con l’unica certezza che si ha, ovvero la morte. L’uomo si muove in ...

