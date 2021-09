Gkn: Salvini, 'licenziamenti colpa di sinistra che in Europa dice sì a politiche green' (Di lunedì 20 settembre 2021) Sesto fiorentino (Fi), 20 set. (Adnkronos) - "Pensiamo agli operai di Campi Bisenzio che da mesi stanno protestando, giustamente, per un licenziamento via messaggino, che neanche all'ultimo degli esseri umani può essere riservato: ma da dove arriva quel licenziamento? Provate a chiedere al candidato della sinistra come votano i parlamentari di sinistra in Europa quando gli propinano tutte le robe green, quando spiegano che entro il 2035 non ci deve più un essere un auto con il motore a combustione che gira per l'Italia e l'Europa. E loro dicono che bello, tutte auto elettriche, tutte piste ciclabili, tutti monopattini elettrici e votano sì a Bruxelles. Qual è il problema? Che poi licenziano centinaia di operai a Campi Bisenzio in Italia per i loro sì ideologici a Bruxelles". Lo ha affermato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Sesto fiorentino (Fi), 20 set. (Adnkronos) - "Pensiamo agli operai di Campi Bisenzio che da mesi stanno protestando, giustamente, per un licenziamento via messaggino, che neanche all'ultimo degli esseri umani può essere riservato: ma da dove arriva quel licenziamento? Provate a chiedere al candidato dellacome votano i parlamentari diinquando gli propinano tutte le robe, quando spiegano che entro il 2035 non ci deve più un essere un auto con il motore a combustione che gira per l'Italia e l'. E loro dicono che bello, tutte auto elettriche, tutte piste ciclabili, tutti monopattini elettrici e votano sì a Bruxelles. Qual è il problema? Che poi licenziano centinaia di operai a Campi Bisenzio in Italia per i loro sì ideologici a Bruxelles". Lo ha affermato il ...

