Giulia Salemi vittima di "Scherzi a parte": resta bloccata nella sauna (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo Orietta Berti, è Giulia Salemi la seconda vittima illustre dello scherzo in diretta di "Scherzi a parte". Ad aiutare la redazione del programma nella realizzazione dello scherzo è il fidanzato dell'influencer, Pierpaolo Pretelli. Salemi, dopo essersi ritrovata in una cascina di Milano in cui pensava di dover svolgere un servizio fotografico per sponsorizzare una sauna, inizia a temere nel momento in cui la scatola di legno dentro la quale ha posato per lo shooting sembra essersi bloccata. "Mi viene da piangere – si è lamentata l'ex concorrente del Grande Fratello – Mi state pagando per fare da testimonial ad un macchinario che non funziona". Tuttavia la sauna non sembra aprirsi e, facendole credere di essere ...

