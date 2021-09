Chiara Ferragni e Fedez pronti a sbarcare su Amazon Prime con una serie tutta loro | il teaser

(Di lunedì 20 settembre 2021)sonosucon una. Si chiamerà The Ferragnez e il suo arrivo è previsto per il mese di dicembre. Ad annunciarlo pochi istanti fa sono stati proprio i genitori di Leone e Vittoria a mezzo social. “L’abbiamo fatto per davvero“, ha scrittocondividendo il video promozionale di questagrande novità. “Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuovatv: The ...

Fedez ha finito di registrare il nuovo disco approfondimento Fedez epremiati ai Diversity Media Awards Negli ultimi mesi, il rapper e cantante milanese, classe 1989, ci ha abituati a ...ROMA - 'The Ferragnez' non è più solo il marchio di fabbrica della coppia d'oro Fedez -, ma diventa anche una serie tv. Andrà in onda a dicembre su Prime Video. Lo ha annunciato poco fa il rapper, ovviamente via Instagram , il social prediletto da lui e dalla moglie, in ...Roma, 20 set. (askanews) - Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di una serie tv. Amazon Prime Video ha annunciato il nuovo show non-fiction italiano Amazon Original "The Ferragnez - La serie", che ...Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di The Ferragnez - La serie, a dicembre 2021 su Amazon Prime Video in un docu-reality in otto parti.