Amazzonia | ong | ad agosto maggiore deforestazione da 10 anni

(Di lunedì 20 settembre 2021) L'area deforestata dell'brasiliana ad2021 è la più grande mai osservata in questo mese da dieci. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto dell'ambiente e dell'uomo, che monitora ...

L'area deforestata dell'brasiliana ad agosto 2021 è la più grande mai osservata in questo mese da dieci anni. E' ... Secondo l', il mese scorso sono stati disboscati 1.606 km quadrati di ...L'area deforestata dell'brasiliana ad agosto 2021 è la più grande mai osservata in questo mese da dieci anni: è ... Secondo l', il mese scorso sono stati disboscati 1.606 km quadrati di ...L'area deforestata dell'Amazzonia brasiliana ad agosto 2021 è la più grande mai osservata in questo mese da dieci anni. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto dell'ambiente e dell'uomo, che monitora ...Sempre più a rischio la foresta amazzonica. L'area deforestata della parte brasiliana nell'agosto scorso è stata la più grande mai osservata negli ultimi dieci ...