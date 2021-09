Simone Giannelli: “Mi viene da piangere: la maglia azzurra è magica. Da capitano non sognavo di più” (Di lunedì 20 settembre 2021) Giornata memorabile per Simone Giannelli, che da capitano ha trascinato l’Italia verso il trionfo agli Europei 2021 di volley maschile. Il palleggiatore ha guidato la Nazionale con grandissima caparbietà, con grinta e carisma, con enormi doti tattiche e con una varietà di gioco semplicemente sensazionale. Il regista si è meritato il premio come MVP (miglior giocatore del torneo) e ricorderà per sempre questa stupenda cavalcata continentale, tra l’altro giocata con la “lasagna” sulla maglia e da guida di un gruppo appena formato. Simone Giannelli ha raccontato in questo modo la sua grande ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Giornata memorabile per, che daha trascinato l’Italia verso il trionfo agli Europei 2021 di volley maschile. Il palleggiatore ha guidato la Nazionale con grandissima caparbietà, con grinta e carisma, con enormi doti tattiche e con una varietà di gioco semplicemente sensazionale. Il regista si è meritato il premio come MVP (miglior giocatore del torneo) e ricorderà per sempre questa stupenda cavalcata continentale, tra l’altro giocata con la “lasagna” sullae da guida di un gruppo appena formato.ha raccontato in questo modo la sua grande ...

