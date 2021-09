Moto2 | Raul Fernandez trionfa anche a Misano | 2° Gardner 5° Marco Bezzecchi il migliore degli italiani

(Di domenica 19 settembre 2021) Non lo porterà a casa il titolo mondiale, ma di sicuro dello spagnolocontinueremo a parlare. L’iberico, in sella alla Kalex del Red Bull KTM Ajo, si è imposto nel GP di San Marino (round del Mondiale 2021 di) davanti al compagno di squadra Remy(+0?402) e al connazionale Aron Canet (+0?569) sulla Boscoscuro Inde Aspar Team. Un andamento davvero notevole per il rookieche in stagione può vantare nella media cilindrata 5 pole, 6 vittorie e 9 podi. Numeri davvero notevoli. Bravo però l’australianoa tenere botta per il discorso iridato, visto ...

