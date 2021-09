Letta: collettività non può pagare i tamponi per chi non si vaccina (Di domenica 19 settembre 2021) Sulla questione tamponi, Enrico Letta sottolinea che non possono essere gratuiti per chi non voglia vaccinarsi. 'Va bene che il prezzo del tampone sia calmierato e sia al minimo ma il tampone gratis, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 settembre 2021) Sulla questione, Enricosottolinea che non possono essere gratuiti per chi non vogliarsi. 'Va bene che il prezzo del tampone sia calmierato e sia al minimo ma il tampone gratis, ...

