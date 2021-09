In Russia Putin vince ma cala. Boom dei comunisti (Di domenica 19 settembre 2021) I risultati preliminari delle elezioni legislative in Russia vedono Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin, in testa ma in deciso calo rispetto ai risultati del 2016, mentre il Partito Comunista ha quasi raddoppiato i voti rispetto alle scorse consultazioni. Secondo i dati preliminari comunicati dalla Commissione Elettorale, relativi al 9% dei seggi, Russia Unita è al 38,75%, in forte calo rispetto al 54,2% del 2016, mentre i comunisti sono dati al 25,06% a fronte del 13,34% del 2016.A quanto risulta dagli exit poll, nessun nuovo partito è destinato a entrare nella Duma. La soglia del 5% ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 settembre 2021) I risultati preliminari delle elezioni legislative invedonoUnita, il partito del presidente Vladimir, in testa ma in deciso calo rispetto ai risultati del 2016, mentre il Partito Comunista ha quasi raddoppiato i voti rispetto alle scorse consultazioni. Secondo i dati preliminari comunicati dalla Commissione Elettorale, relativi al 9% dei seggi,Unita è al 38,75%, in forte calo rispetto al 54,2% del 2016, mentre isono dati al 25,06% a fronte del 13,34% del 2016.A quanto risulta dagli exit poll, nessun nuovo partito è destinato a entrare nella Duma. La soglia del 5% ...

