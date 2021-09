Honor Play 20 Pro ufficiale: un interessante dispositivo di fascia media (Di domenica 19 settembre 2021) Ecco arrivare anche il nuovo Honor Play 20 Pro, un dispositivo di fascia media di cui potremmo molto sentire parlare. Il telefono, almeno per adesso, pare essere destinato esclusivamente al mercato cinese, ma non escludiamo che in futuro possa arrivare anche in Europa. Honor Play 20 Pro ha un prezzo di 1699 Yuan, pari, al cambio attuale, a circa 220 euro, per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (magari ne arriveranno anche altre più avanti), non sappiamo se con o senza lo slot microSD. Lo smartphone include uno schermo OLED da 6.53 pollici con risoluzione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Ecco arrivare anche il nuovo20 Pro, undidi cui potremmo molto sentire parlare. Il telefono, almeno per adesso, pare essere destinato esclusivamente al mercato cinese, ma non escludiamo che in futuro possa arrivare anche in Europa.20 Pro ha un prezzo di 1699 Yuan, pari, al cambio attuale, a circa 220 euro, per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (magari ne arriveranno anche altre più avanti), non sappiamo se con o senza lo slot microSD. Lo smartphone include uno schermo OLED da 6.53 pollici con risoluzione ...

Advertising

TuttoAndroid : HONOR lancia Play 20 Pro con CPU MediaTek Helio G80 e quad camera - telefoninonet : Honor Play 20 Pro: midrange con schermo OLED in arrivo - moontenwalk : ho cercato UNA (1) volta un gioco per la play per il mio ragazzo, a me fa pure schifo giocare alla play, e trovo SO… - telefoninonet : Honor Play 20 Pro è nell’ordine delle cose, manca poco -