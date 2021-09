Baseball | Europei 2021 | Olanda ancora campione | rimontato Israele con un poderoso finale

(Di lunedì 20 settembre 2021) L’una voltad’Europa. Il titolo numero 24 arriva a Torino, dove gli orange sconfiggono dopo una dura. Non è il 4-9 come punteggioa parlare pienamente per il confronto, che è stato in mano alla squadra debuttante in unacontinentale fino alla settima ripresa, quando la marea arancione si è semplicemente abbattuta sugli israeliani. Dopo tre attacchi senza emozioni rilevanti, la sfida si accende nella parte bassa del secondo inning e dopo il cambio sul monte Wagman-Wanger. Dopo alterne vicende, è Profar a trovare il ...

OA_Sport : Baseball, Europei 2021: cambiano gli avversari, restano i padroni orange. Ma stavolta la finale si risolve negli ul… - cicciopuz : RT @Tzara_1981: Campioni del mondo della crono di ciclismo (Ganna) Campioni europei di volley maschile Bronzo agli europei di baseball Paol… - betta941 : RT @Tzara_1981: Campioni del mondo della crono di ciclismo (Ganna) Campioni europei di volley maschile Bronzo agli europei di baseball Paol… - goyururinya : RT @Tzara_1981: Campioni del mondo della crono di ciclismo (Ganna) Campioni europei di volley maschile Bronzo agli europei di baseball Paol… - RobyGirardi : RT @Tzara_1981: Campioni del mondo della crono di ciclismo (Ganna) Campioni europei di volley maschile Bronzo agli europei di baseball Paol… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Europei

L'Italia delè di bronzo all'Europeo di Torino. Battuta 2 - 0 nella finale per il terzo posto una Spagna capace di realizzare più valide, ma di non averle trasformate in punti, mentre gli azzurri hanno ...L'Italia é riuscita portare a casa il terzo posto neglidiche si concludono a Torino dopo una partita combattuta con la Spagna che gli azzurri hanno risolto al settimo inning con un 2 - 0 al termine di una partita, dominata dai lanciatori ...L'Italia sale sul terzo gradino del podio al 36° Campionato Europeo di baseball "Piemonte 2021" battendo, allo stadio Passo Buole di Torino, nella finale per il 3° posto, la Spagna, per 2-0. Risultato ...La finale per il terzo posto al Passo Buole di Torino ha regalato nove inning bellissimi, con grandi lanciatori e difese perfette. La soddisfazione di Mineo e Marcon scritto da Redazione per Baseball.