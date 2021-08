Roma, nervi tesi: scatta l'allarme. Pellegrini rischia la squalifica (Di lunedì 9 agosto 2021) È vero. L'arbitro Jorge Figueroa Vazquez ha avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei giocatori della Roma sin dai primi minuti della partita amichevole con il Betis . Pare che sia nato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 9 agosto 2021) È vero. L'arbitro Jorge Figueroa Vazquez ha avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei giocatori dellasin dai primi minuti della partita amichevole con il Betis . Pare che sia nato ...

Roma, nervi tesi: scatta l'allarme. Pellegrini rischia la squalifica Corriere dello Sport Roma, nervi tesi: scatta l'allarme. Pellegrini rischia la squalifica Sabato la Roma esordirà all’Olimpico contro il Raja Casablanca. Sarà la prima di Mourinho nella serata del ritorno dei tifosi allo stadio. La squadra giallorossa, ancora incompleta, non ci arriva bene ...

