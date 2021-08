Giro di Polonia 2021, startlist e partecipanti. Occhio ad Almeida ed Hindley, in casa Italia spazio ad Ulissi (Di lunedì 9 agosto 2021) Non si ferma il massimo circuito internazionale di ciclismo al maschile: prosegue il World Tour che presenta, a partire da oggi, il Giro di Polonia. Sei tappe in terra polacca dal 9 al 15 agosto, che andranno a sovrapporsi alla partenza della Vuelta di Spagna. Presenti in ogni caso alcuni nomi di qualità come quelli di Joao Almeida e Jai Hindley, mentre in casa Italia occhi puntati su Diego Ulissi. Andiamo a scoprire la startlist completa. startlist Giro DI Polonia 2021 DECEUNINCK – ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 agosto 2021) Non si ferma il massimo circuito internazionale di ciclismo al maschile: prosegue il World Tour che presenta, a partire da oggi, ildi. Sei tappe in terra polacca dal 9 al 15 agosto, che andranno a sovrapporsi alla partenza della Vuelta di Spagna. Presenti in ogni caso alcuni nomi di qualità come quelli di Joaoe Jai, mentre inocchi puntati su Diego. Andiamo a scoprire lacompleta.DIDECEUNINCK – ...

