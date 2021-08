What If...?: nel poster della serie Marvel, gli Avengers zombie invadono New York (Di domenica 8 agosto 2021) Il nuovo poster della serie Marvel What If...? mostra il logo degli Avengers e Captain America e Iron Man alla guida di un'apocalisse zombie tra le strade di New York Credevate di aver visto tutto ma il nuovo poster di What If...? ha demolito questa vostra falsa certezza. Come riportato da CBR, infatti, l'ultimo manifesto dello show targato Marvel che sarà distribuito su Disney+ mostra il logo degli Avengers in versione zombie e Captain America e Iron Man guidare un'orda di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 agosto 2021) Il nuovoIf...? mostra il logo deglie Captain America e Iron Man alla guida di un'apocalissetra le strade di NewCredevate di aver visto tutto ma il nuovodiIf...? ha demolito questa vostra falsa certezza. Come riportato da CBR, infatti, l'ultimo manifesto dello show targatoche sarà distribuito su Disney+ mostra il logo degliin versionee Captain America e Iron Man guidare un'orda di ...

