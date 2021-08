Valeria Marini, l'ha detto davvero: "Farò domanda alla NASA per vivere su Marte" (Di domenica 8 agosto 2021) Tra le fila di star hollywoodiane e nostrane che si scagliano contro i no vax e provano a sostenere la campagna vaccinale in un momento molto delicato per Covid e varianti, si fa strada la voce di Valeria Marini, che all'Adnkronos esprime rabbia per il complotto teorie' che è costretta ad ascoltare nei vari eventi che si stanno svolgendo nelle piazze italiane. Volontariato su Marte per sfuggire al no vax L'idea di Valeria Marini sarebbe quella di rispondere all'annuncio della NASA che cerca quattro volontari per simulazioni di viaggi spaziali con una permanenza di qualche mese fuori dai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 8 agosto 2021) Tra le fila di star hollywoodiane e nostrane che si scagliano contro i no vax e provano a sostenere la campagna vaccinale in un momento molto delicato per Covid e varianti, si fa strada la voce di, che all'Adnkronos esprime rabbia per il complotto teorie' che è costretta ad ascoltare nei vari eventi che si stanno svolgendo nelle piazze italiane. Volontariato super sfuggire al no vax L'idea disarebbe quella di rispondere all'annuncio dellache cerca quattro volontari per simulazioni di viaggi spaziali con una permanenza di qualche mese fuori dai ...

Advertising

Yujumuzh : RT @MessoraClaudio: Uno scienziato che ha un parere diverso da quello di Burioni mai, ma sui giornali le ex soubrette che dissertano sul Co… - Tucidide3 : RT @MessoraClaudio: Uno scienziato che ha un parere diverso da quello di Burioni mai, ma sui giornali le ex soubrette che dissertano sul Co… - cavalierebianc5 : RT @MessoraClaudio: Uno scienziato che ha un parere diverso da quello di Burioni mai, ma sui giornali le ex soubrette che dissertano sul Co… - MaxZo_ : RT @MessoraClaudio: Uno scienziato che ha un parere diverso da quello di Burioni mai, ma sui giornali le ex soubrette che dissertano sul Co… - MessoraClaudio : Uno scienziato che ha un parere diverso da quello di Burioni mai, ma sui giornali le ex soubrette che dissertano su… -