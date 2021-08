Tokyo 2020, la telecronaca della 4×100 in tutte le lingue. «Vince l’Italia! Questo è uno shock» – Video (Di domenica 8 agosto 2021) Staffetta 4x100 Tokyo 2020 Italia d’oro alle Olimpiadi! Sentirlo decretare in tutte le lingue, fa ancora più effetto. E sì, fa godere tantissimo. A distanza di giorni, l’impresa vittoriosa degli atleti azzurri nella 4×100 di Tokyo 2020 continua ad emozionare e a fare impressione rappresentando idealmente la fortunatissima spedizione olimpica tricolore che oggi giunge al termine. Quella disputata dagli italiani, infatti, è stata davvero la “staffetta perfetta”. Per celebrare l’eccezionale gara dei nostri velocisti, Eurosport ha realizzato un filmato che mixa le ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 8 agosto 2021) Staffetta 4x100Italia d’oro alle Olimpiadi! Sentirlo decretare inle, fa ancora più effetto. E sì, fa godere tantissimo. A distanza di giorni, l’impresa vittoriosa degli atleti azzurri nelladicontinua ad emozionare e a fare impressione rappresentando idealmente la fortunatissima spedizione olimpica tricolore che oggi giunge al termine. Quella disputata dagli italiani, infatti, è stata davvero la “staffetta perfetta”. Per celebrare l’eccezionale gara dei nostri velocisti, Eurosport ha realizzato un filmato che mixa le ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - ilMilanistaOfNY : RT @Eurosport_IT: ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni a meda… - francesco_r93 : RT @FredMosby_: Se a Parigi dovesse arrivare anche una sola medaglia in meno non sarà un fallimento. Così come dovessero arrivare ulteriori… -