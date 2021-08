Renzi su Fausto Desalu: “Medaglia d’oro di educazione civica e civile” (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA – “Sul sacrificio, sulla famiglia, sullo sport, sullo ius soli. Questo è Fausto Desalu, Medaglia d’oro con i suoi compagni della 4×100. Ma anche Medaglia d’oro di educazione civica e civile. Grazie”. Così sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), a proposito della vittoria di Fausto Desalu nella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA – “Sul sacrificio, sulla famiglia, sullo sport, sullo ius soli. Questo ècon i suoi compagni della 4×100. Ma anchedi. Grazie”. Così sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo(foto), a proposito della vittoria dinella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'articolo L'Opinionista.

