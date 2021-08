Naifonov | bronzo per chi non ce l' ha fatta La storia del sopravvissuto di Beslan

Advertising

Open_gol : Nel settembre del 2004 un commando di 32 terroristi sequestrò oltre 1200 persone in una scuola di Beslan, Ossezia d… - Tranviereincaz1 : RT @Marco_dreams: Io, Artur Naifonov, sono sopravvissuto solo grazie a mia madre, e adesso ho 24 anni. Sono di ritorno da Tokyo, dove sono… - angelmu42 : RT @Marco_dreams: Io, Artur Naifonov, sono sopravvissuto solo grazie a mia madre, e adesso ho 24 anni. Sono di ritorno da Tokyo, dove sono… - baiasilente : RT @Marco_dreams: Io, Artur Naifonov, sono sopravvissuto solo grazie a mia madre, e adesso ho 24 anni. Sono di ritorno da Tokyo, dove sono… - Tluigi15 : RT @Marco_dreams: Io, Artur Naifonov, sono sopravvissuto solo grazie a mia madre, e adesso ho 24 anni. Sono di ritorno da Tokyo, dove sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Naifonov bronzo

La Repubblica

Il 1° settembre del 2004 Artur aveva sette anni e cominciava la scuola. "Il Giorno del Sapere", si chiama così, in tutta la Russia, il giorno in cui inizia l'anno scolastico. Artur non è della Russia ...Ildi: il lottatore sopravvissuto alla strage di Beslan Quella che vede protagonista Arturè forse una delle storie più straordinarie di questi Giochi olimpici. Il lottatore ...A 7 anni Artur scampò, grazie al sacrificio della madre, al massacro in cui morirono 331 innocenti (quasi 200 bambini). 17 anni dopo, il podio nella lotta ...Il ventiquattrenne russo, terzo nella lotta libera 86 kg, è uno degli oltre 700 bambini sequestrati diciassette anni fa durante l'assedio della ...