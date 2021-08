LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: gara alle 14.00, meteo incerto e asfalto umido (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Appuntamento dunque alle 14.00 per la gara domenica di MotoGP. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.07: Sarà difficile capire a questo punto quale messa a punto apportare visto che le condizioni meteorologiche sono molto incerte e tutto può cambiare molto velocemente. MotoGP, risultati warm-up GP Stiria: Marc Marquez al comando sul bagnato, 13° Valentino Rossi 10.04: Pista umida/bagnata che ha sorriso a un Marquez molto veloce in queste condizioni, mentre Bagnaia si è difeso con 489 millesimi di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10: Appuntamento dunque14.00 per ladomenica di. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.07: Sarà difficile capire a questo punto quale messa a punto apportare visto che le condizionirologiche sono molto incerte e tutto può cambiare molto velocemente., risultati warm-up GP: Marc Marquez al comando sul bagnato, 13° Valentino Rossi 10.04: Pista umida/bagnata che ha sorriso a un Marquez molto veloce in queste condizioni, mentre Bagnaia si è difeso con 489 millesimi di ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, la conferenza sul suo futuro: le news in diretta LIVE #SkyMotori #VR46Decision #SkyMotoGP #MotoGP - zazoomblog : Dove vedere GP Stiria MotoGP streaming gratis LIVE e diretta tv su TV8? - #vedere #Stiria #MotoGP #streaming… - zazoomblog : Dove vedere GP Stiria MotoGP streaming gratis LIVE e diretta tv su TV8? - #vedere #Stiria #MotoGP #streaming - tribunkaltim : Starting Grid MotoGP Styria 2021 Malam Ini, Live Trans7, Fabio Quartararo Kena Penalti #MotoGP #MotoGPStyria2021… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Stiria 2021 in DIRETTA: via al warm-up! Pista umida a Spielberg - #MotoGP #Stiria #DIRETTA: #warm-u… -