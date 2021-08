Inter, il Times rivela: “Accordo per la cessione di Lautaro al Tottenham, 70 milioni” (Di domenica 8 agosto 2021) Mentre è questione di ore per vedere Romelu Lukaku annunciato ufficialmente dal Chelsea in cambio di 115 milioni, in Inghilterra esplode un’altra bomba di mercato che ha come protagonista l’altro bomber dell’Inter, Lautaro Martinez. Secondo l’autorevole Times – che non è certo un tabloid – l’attaccante argentino giocherà l’anno prossimo nel Tottenham : l’Accordo con l’Inter sarebbe già stato raggiunto sulla base di 60 milioni di sterline di base fissa – poco più di 70 milioni di euro – fino ad arrivare con i bonus a 76,8 ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Mentre è questione di ore per vedere Romelu Lukaku annunciato ufficialmente dal Chelsea in cambio di 115, in Inghilterra esplode un’altra bomba di mercato che ha come protagonista l’altro bomber dell’Martinez. Secondo l’autorevole– che non è certo un tabloid – l’attaccante argentino giocherà l’anno prossimo nel: l’con l’sarebbe già stato raggiunto sulla base di 60di sterline di base fissa – poco più di 70di euro – fino ad arrivare con i bonus a 76,8 ...

