Highlights Sinner-Brooksby 7-6 6-1 | Atp Washington 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) Idella semifinale del torneo Atp 500 ditra Jannike Jenson. L’azzurro soffre solo parzialmente nel primo set il gioco del giovane statunitense, per poi dominare il secondo parziale. Vittoria in due set per l’altoatesino (7-6, 6-1), che ora attende di scoprire chi tra Kei Nishikori e Mckenzie McDonald sarà l’avversario in finale. In alto le immagini salienti dell’incontro di semifinale vinto da. LA CRONACA DEL MATCH IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI SportFace.