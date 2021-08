Gazzetta | Se Marotta non condivide la linea dell’Inter | dovrebbe dimettersi 

(Di domenica 8 agosto 2021) Sono tutti responsabili per l’addio di Lukaku all’Inter: dai dirigenti alla proprietà e anche il tecnico, Simone Inzaghi, avrebbe dovuto prevederlo. Lo scrive Andrea De Caro sulladello Sport. “Non ci sono vittime e carnefici in questa storia: nessuna anima candida che possa sbandierare stupore o aperto dissenso, a meno che non venga seguito da dimissioni”. Zhang è il principale responsabile. “Se l’Inter è in questo stato di difficoltà, la responsabilità è di Zhang e del suo gruppo dirigente. Da due anni sono stati chiusi i rubinetti, il mercato interista è andato avanti con artifici finanziari, pagherò, cessioni con recompra e incentivi all’esodo”. I club di ...

... scrivono Filippo Conticello e Carlo Laudisa su Ladello Sport . La soluzione più semplice ... Beppee il d.s. Piero Ausilio stanno riflettendo sul da farsi, ma non hanno tanto tempo a ...... c'è l'indizio che quasi ufficializza la fine di una trattativa che ha visto protagonista, ... Nandez però, in ogni caso, così come spiegato dalladello Sport, non è partito con la ...Nella cessione di Lukaku proprietà e dirigenti sono ugualmente responsabili. E anche Inzaghi avrebbe dovuto aspettarselo ...Girandola di attaccanti dopo l'addio di Lukaku all'Inter. I nomi più caldi sono quelli di Zapata e Dzeko, attualmente principali candidati per sostituirlo ...