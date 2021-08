Emergenza Covid, in Campania 369 nuovi positivi e zero decessi (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 369 i nuovi positivi al Covid registrati in Campania su 15.816 tamponi processati. A comunicarlo è l’unità di crisi regionale. Non si contano nuovi decessi. Risultano 14 posti letto di terapia intensiva occupati sui 656 disponibili e 249 di degenza su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 369 ialregistrati insu 15.816 tamponi processati. A comunicarlo è l’unità di crisi regionale. Non si contano. Risultano 14 posti letto di terapia intensiva occupati sui 656 disponibili e 249 di degenza su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

