Covid Puglia oggi | 208 contagi e nessun decesso | bollettino 8 agosto

Sono 208 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 8 agosto, in Puglia, su un totale di 12.543 test, per un tasso di positività al 1,65. Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione. Non sono stati registrati decessi. Crescono a 247.687 i pazienti guariti (erano 257.548 ieri) e gli attualmente positivi (3396, 136 più di ieri). In calo invece i ricoveri (tre in meno, ovvero 111). I nuovi casi sono così distribuiti: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia Bat, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di ...

