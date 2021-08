Calciomercato Inter, Marotta corre ai ripari: arrivano due big di Serie A! (Di domenica 8 agosto 2021) Romelu Lukaku saluterà l’Inter per tornare al Chelsea. Beppe Marotta e Ausilio sono pronti a chiudere per un doppio acquisto: soluzione lowcost. L’Inter si sta sgretolando come un castello di sabbia. Il suo re, Antonio Conte, è stato il primo a lasciare dopo aver percepito l’imminente pericolo che incombeva sulla sponda del Naviglio nerazzurra. Subito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Romelu Lukaku saluterà l’per tornare al Chelsea. Beppee Ausilio sono pronti a chiudere per un doppio acquisto: soluzione lowcost. L’si sta sgretolando come un castello di sabbia. Il suo re, Antonio Conte, è stato il primo a lasciare dopo aver percepito l’imminente pericolo che incombeva sulla sponda del Naviglio nerazzurra. Subito L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Dzeko @Inter ?: contratto biennale, c’è ok di @EdDzeko e i club hanno avuto primo contatto diretto ieri: la… - DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - NMercato24 : Dzeko verso l'Inter: c'è l'accordo per un biennale tra il bosniaco e i nerazzurri. #Calciomercato #8Agosto - levycoco : RT @Fantacalcio: Inter, offerta del Tottenham per Lautaro Martinez: la situazione -