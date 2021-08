Bergamo, lite per una spallata: 34enne tunisino ucciso a coltellate da un 20enne italiano davanti a moglie e figlie (Di domenica 8 agosto 2021) Stava camminando con moglie e figlie, la più piccola nel passeggino, lungo via Novelli, una strada nel centro di Bergamo vicina alla stazione ferroviaria quando Tayari Marouan, tunisino di 34 anni, si è urtato accidentalmente con un ragazzo di 20 anni: ne è nato un botta e risposta, al culmine del quale il più giovane sarebbe salito in casa, lì vicino, avrebbe preso un coltello a serramanico e, sceso di nuovo in strada, avrebbe colpito al petto l’uomo. Un fendente che ha raggiunto il cuore e che è risultato fatale per il 34enne, morto – per quello che sembra essere stato un banale diverbio – nel giro di ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021) Stava camminando con, la più piccola nel passeggino, lungo via Novelli, una strada nel centro divicina alla stazione ferroviaria quando Tayari Marouan,di 34 anni, si è urtato accidentalmente con un ragazzo di 20 anni: ne è nato un botta e risposta, al culmine del quale il più giovane sarebbe salito in casa, lì vicino, avrebbe preso un coltello a serramanico e, sceso di nuovo in strada, avrebbe colpito al petto l’uomo. Un fendente che ha raggiunto il cuore e che è risultato fatale per il, morto – per quello che sembra essere stato un banale diverbio – nel giro di ...

Agenzia_Ansa : Tunisino accoltellato a morte in strada a Bergamo, fermato il presunto aggressore, è un italiano. All'origine una d… - TgrRaiLombardia : Ucciso dopo una lite per futili motivi a #Bergamo vicino alla #stazione: la vittima è un tunisino di 34 anni che st… - giusmo1 : (#Salvini commenterà?) Bergamo, lite in strada: uomo ucciso a coltellate - volalibera1 : RT @Misurelli77: Bergamo,un ventenne italiano accoltella a morte un 34 enne tunisino per futili motivi davanti la famiglia, moglie, figlia… - Brizioful : RT @saveriolakadima: -