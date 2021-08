Violenza domestica e maltrattamenti, in Francia avranno la priorità (Di sabato 7 agosto 2021) In Francia le denunce per maltrattamenti avranno la precedenza negli interventi e nel lavoro delle forze dell’ordine. La priorità sarà intervenire per aiutare donne e bambini vittime di violenza domestica. Ad annunciare queste nuove misure è stato il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, intervistato dal quotidiano Le Parisien. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) In Francia le denunce per maltrattamenti avranno la precedenza negli interventi e nel lavoro delle forze dell’ordine. La priorità sarà intervenire per aiutare donne e bambini vittime di violenza domestica. Ad annunciare queste nuove misure è stato il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, intervistato dal quotidiano Le Parisien.

Violenza domestica e maltrattamenti, in Francia avranno la priorità Vanity Fair Italia Violenza domestica e maltrattamenti, in Francia avranno la priorità 102 donne sono state uccise in famiglia in Francia nel 2020. La maggior parte delle chiamate alle forze dell'ordine sono per violenza domestica. Per questo il ministro dell'interno annuncia la priorit ...

