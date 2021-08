Tre anni di prigione per una influencer: colpa di una foto in un museo (Di sabato 7 agosto 2021) Trema la modella turca Merve Taskin che potrebbe trascorrere i prossimi tre anni in prigione per colpa delle foto scattate al museo del sesso di Amsterdam e poi pubblicate sul suo profilo social. colpa della legislazione turca. LEGGI ANCHE => influencer muore in diretta su TikTok: cade da una gru a oltre 40 metri… Da pene a pena il passo è breve Per il suo 23esimo compleanno, la modella Instagram Merve Taskin si è concessa un viaggio ad Amsterdam e ha documentato tutto con le foto sul suo profilo Ig. Purtroppo però alcune ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 7 agosto 2021) Trema la modella turca Merve Taskin che potrebbe trascorrere i prossimi treinperdellescattate aldel sesso di Amsterdam e poi pubblicate sul suo profilo social.della legislazione turca. LEGGI ANCHE =>muore in diretta su TikTok: cade da una gru a oltre 40 metri… Da pene a pena il passo è breve Per il suo 23esimo compleanno, la modella Instagram Merve Taskin si è concessa un viaggio ad Amsterdam e ha documentato tutto con lesul suo profilo Ig. Purtroppo però alcune ...

