Tokyo 2020, Brasile cede il passo in volley e beach: a podio solo Natalia e compagne (Di sabato 7 agosto 2021) Il Brasile cede il passo in volley e beach volley: alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vanno a podio solo Natalia e compagne. I verdeoro hanno una grande tradizione in questi due sport, ma in quest’edizione dei Giochi torneranno a casa con una sola medaglia. Infatti, la squadra femminile di volley giocherà la finale per l’oro contro gli Stati Uniti domenica 8 agosto, riscattando sicuramente la dolorosa eliminazione ai quarti di Rio 2016. Al contrario delle Olimpiadi casalinghe ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Ililin: alle Olimpiadi divanno a. I verdeoro hanno una grande tradizione in questi due sport, ma in quest’edizione dei Giochi torneranno a casa con una sola medaglia. Infatti, la squadra femminile digiocherà la finale per l’oro contro gli Stati Uniti domenica 8 agosto, riscattando sicuramente la dolorosa eliminazione ai quarti di Rio 2016. Al contrario delle Olimpiadi casalinghe ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - VoceGiallorossa : ???????Tokyo 2020 - Ginnastica artistica all-around, storico 6° posto per Milena Baldassarri #ASRoma… - antoguerrera : RT @antoguerrera: @Garbain @fanpage Non è la prima pagina del Times. È la prima della sezione 'Sport' del Times (vedi sotto). Altra disinfo… -