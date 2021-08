Tokyo 2020, atletica d’oro: “Più spazio a noi, non c’è solo calcio” (Di sabato 7 agosto 2021) Meno calcio, più atletica leggera. Dopo cinque ori a Tokyo 2020, la regina degli sport reclama più attenzione e più spazio in paese calciocentrico. “Io sono un amante del calcio, lo so che lo spazio per noi si ridurrà dopo Tokyo e calerà il clamore sui media. Però questa è stata un’Olimpiade straordinaria da parte dell’atletica e per questo i ragazzi meriterebbero maggiore attenzione anche quando ci sono gare importanti in Italia”, dice il presidente della Federatletica (Fidal), Stefano Mei. “Come si ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021) Meno, piùleggera. Dopo cinque ori a, la regina degli sport reclama più attenzione e piùin paesecentrico. “Io sono un amante del, lo so che loper noi si ridurrà dopoe calerà il clamore sui media. Però questa è stata un’Olimpiade straordinaria da parte dell’e per questo i ragazzi meriterebbero maggiore attenzione anche quando ci sono gare importanti in Italia”, dice il presidente della Feder(Fidal), Stefano Mei. “Come si ...

