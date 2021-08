Steam Deck potrebbe essere la base per un visore VR portatile stile Oculus Quest – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

GameXperienceIT : Steam Deck, la dimensione a confronto con Nintendo Switch in una foto - Eurogamer_it : #SteamDeck, il suo processore potrebbe diventare la base di un nuovo headset VR standalone? - infoitscienza : Steam Deck vs Nintendo Switch: una foto confronta le dimensioni delle due console direttamente - infoitscienza : Steam Deck è stata provata dai giornalisti prima ancora che dagli sviluppatori - Stay_Nerd : Steam Deck: potrebbero arrivare nuove colorazioni? -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

Tutti i titoli appartenenti al vostro catalogo potranno infatti essere utilizzati anche su, la console di Valve che farà girare tutti i giochi PC . La compagnia starebbe già pensando ad un ...Sono ormai passati alcuni giorni dall'annuncio didi Valve. Ci sono stati i pre - order, i tutto esauriti ma dobbiamo ancora vedere molto del dispositivo al di là di alcuni brevi spezzoni condivisi da Valve insieme a dei video off - screen ...Durante una recente intervista, Valve ha fatto intendere che Steam Deck potrebbe essere la base per un visore VR portatile in stile Oculus Quest.. In queste ore Valve sta mostrando Steam Deck alla ...Il processore di Steam Deck permette alla console di giocare a molti titoli PC in portabilità e Valve ha ammesso che potrebbe essere applicabile anche ad un futuro headset.