Ragazza pratese precipita dal balcone dell’hotel. Era in vacanza a Riccione. Indagano i carabinieri

(Di domenica 8 agosto 2021) Una diciottenneè ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Buifalini di Cesena dopo essereta daldell'hotel dove stava trascorrendo le vacanze, a. L'episodio è accaduto nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 agosto. Intorno alle 23, idel Nor disono intervenuti nell'hotel Nizza dove la turista erata daldella propria camera. Si sarebbe trattato di un volo di circa 7 metri L'articolo proviene da Firenze Post.

Una ragazza di 18 anni è precipitata ieri sera dal balcone dell'hotel Nizza, in viale D'Annunzio, dove stava soggiornando per una vacanza insieme ad alcuni amici. Un volo di 7 metri che le ha ... Verserebbe in gravi condizioni la diciottenne pratese precipitata ieri sera dal secondo piano di un hotel sul lungomare di Riccione, dove si ... La ragazza è ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, ... Una diciottenne pratese è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Buifalini di Cesena dopo essere precipitata dal balcone dell'hotel dove stava trascorrendo le vacanze, a Riccione. L'episodio è ...