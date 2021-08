Meteo, temporali intensi su diverse regioni: le zone a rischio (Di sabato 7 agosto 2021) Durante questo weekend il Meteo dell’Italia sarà caratterizzato da un escalation di temporali intensi. Andiamo a vedere quali saranno le zone più colpite. Questo weekend sarà caratterizzato da un Meteo segnato dal ritorno dei temporali, che colpiranno diverse aeree del nostro paese. Quindi nonostante gli sforzi dell’anticiclone, che sta provando a coinvolgere tutta la penisola, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Durante questo weekend ildell’Italia sarà caratterizzato da un escalation di. Andiamo a vedere quali saranno lepiù colpite. Questo weekend sarà caratterizzato da unsegnato dal ritorno dei, che colpirannoaeree del nostro paese. Quindi nonostante gli sforzi dell’anticiclone, che sta provando a coinvolgere tutta la penisola, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE per rischio idraulico, sabato #7agosto, su parte del Veneto. ???? #AllertaGIALLA in quattro reg… - DPCgov : ?? Giovedì #5agosto ???? #AllertaARANCIONE in Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. ???? #allertaGIALLA in sei regi… - ComuneMI : ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #CAPE (rischio #temporali e #trombe d'aria in #Italia). Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… - Mariano54898170 : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE per rischio idraulico, sabato #7agosto, su parte del Veneto. ???? #AllertaGIALLA in quattro regioni. In ar… -