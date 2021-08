GAZZETTA: Il Napoli chiede Mandava in prestito. Emerson sempre più lontano. Tutti i dettagli (Di sabato 7 agosto 2021) Reinildo Mandava si avvicina al Napoli, Giuntoli, viste le difficoltà per arrivare ad Emerson Palmieri, unica richiesta di Spalletti, ha intensificato i contatti con il Lille per il terzino del Mozambico. L’edizione odierna della GAZZETTA dello sport, ha riportato alcuni dettagli relativi alla trattativa del Napoli per Mandava: IL Napoli SU Mandava “Cristiano Giuntoli e De Laurentiis, stanno approntando la strategia più indicata per assicurare a Luciano Spalletti il laterale mancino. I due non vorrebbero mollare Emerson ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 agosto 2021) Reinildosi avvicina al, Giuntoli, viste le difficoltà per arrivare adPalmieri, unica richiesta di Spalletti, ha intensificato i contatti con il Lille per il terzino del Mozambico. L’edizione odierna delladello sport, ha riportato alcunirelativi alla trattativa delper: ILSU“Cristiano Giuntoli e De Laurentiis, stanno approntando la strategia più indicata per assicurare a Luciano Spalletti il laterale mancino. I due non vorrebbero mollare...

